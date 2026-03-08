مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار

استهل الفنان رامز جلال حلقة اليوم بكلمات مثيرة عن الفنانة شيماء سيف؛ حيث قال: "الموديل اللي معانا حاولت كل المحاولات علشان تخس قررت أعمل اللي عليا قولت دي مش هتخس غير على أديا".

وحلت الفنانة شيماء سيف ضحية اليوم في برنامج رامز ليفل الوحش، والذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة ام بي سي مصر.

ويُعد برنامج رامز ليفل الوحش أحد أبرز البرامج الترفيهية خلال موسم رمضان، حيث يستضيف فى كل حلقة عددًا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، الذين يتعرضون لمواقف مفاجئة ضمن قالب من المقالب المعتادة التى يقدمها رامز جلال فى برامجه السنوية.

أبرز الضيوف

كما أن من بين أبرز الضيوف الذين ظهروا أو من المقرر ظهورهم خلال حلقات الموسم الحالى من البرنامج: غادة عبدالرازق، وأحمد السقا، وغادة عادل، ولقاء الخميسى، وسماح أنور، وحمو بيكا، ويارا السكرى، ودينا، ومصطفى غريب، وكارولين عزمى، وأسماء جلال، وهنا الزاهد، وعمرو الدرديرى، ومروان عطية، إلى جانب عدد آخر من الشخصيات العامة.