ماشية بعلاج طبيعي.. رحمة محسن تعلن تعرضها لـ إصابة بسبب رامز ليفل الوحش

وقعت المطربة رحمة محسن ، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.

رامز ليفل الوحش

ونشرت الفنانة رحمة محسن صورة لها من المقلب، وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ومن بعد النازلة دي وأنا ماشيه بالعلاج الطبيعي".

وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج "رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .