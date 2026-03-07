أول تعليق من رامز جلال على حلقة رحمة محسن في “رامز ليفل الوحش”

وقعت المطربة رحمة محسن ، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.

رحمة محسن

ونشر رامز جلال صورة له رفقة رحمة محسن عبر حسابه علي فيسبوك وكتب" رحمه اللي مشفتش رحمه_رامز ليفل الوحش".

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .