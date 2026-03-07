فرصة أخيرة الحلقة 3 .. مفاجأة من حنان سليمان في المحكمة

أذيعت الحلقة الثالثة من مسلسل فرصة أخيرة، والذي يقوم ببطولته كل من محمود حميده وطارق لطفي.

شهدت الحلقة عدد من الاحداث، ومنها قيام حنان سليمان بالاعلان في المحكمة انها تعفو عن حقها في قتل ابنتها علي نجل حارس المزرعة، مما قلب الموازين واشعل عضب طارق لطفي ، كما حجزت ندي موسي تذاكر الطيران الي امريكا دون ابلاغ والدها.

قصة مسلسل فرصة أخيرة:

تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي يجسده النجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث رأسًا على عقب.

فريق مسلسل فرصة أخيرة:

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الاحداث شخصية أبنة

محمود حميده.

القنوات العارضة:



العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط.

تغيير الاسم:

مسلسل فرصة أخيرة من الاعمال التي تم تغيير اسمها، حيث كان العمل يحمل في البداية اسم الاستاذ، قبل ان يستقر صناعه علي تغييره.