أحمد موسى عن المتلاعبين بالأسعار: ناس عايزة تمص دم الشعب وإحنا في حرب

علق الإعلامي أحمد موسى على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إننا نريد تطبيق هذا القرار على 6 أو 7 من المتلاعبين بالأسعار، مؤكدًا: «إحنا في حالة حرب دلوقتي، وناس عايزة تمص دم الشعب، والناس دي لازم تتحاسب»، مشيرًا إلى أن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من المنتجات البترولية.

وتابع: «إنتاجنا من الغاز يبلغ نحو 4 ملايين متر، بينما يصل الاستهلاك إلى 6 ملايين متر، ونحاول توفير هذا العجز».



