الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد

أشاد الإعلامي أحمد موسى، ‏برسالة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة من داخل احد المستشفيات.

وقال أحمد موسى في تدوينة له على منصة إكس، :" ‏عجبنى بصراحة رسالة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة من داخل إحدى المستشفيات وخلاصتها كما قالها بمنتهى القوة والحكمة والطمأنينة والفخر :-الإمارات جلدها غليظ ولحمها مر ولاتمزح وستخرج الإمارات أقوى, والإمارات بخير وفيها المخلصين".

وتابع أحمد موسى :" كل التحية للشيخ محمد بن زايد وللشعب الإماراتى الحبيب.. وحفظ الله بلادنا وشعوبنا .اللهم آمين".



وفي سياق متصل، الإعلامي احمد موسى :" رئيس إيران طلع الصبح في فيديو يعتذر لدول المنطقة والدول العربية وبليل الصواريخ الإيرانية تستهدف الدول العربية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هناك مخاطر كثيرة تهدد العالم العربي والمنطقة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أتمنى من الأشقاء العرب في الجامعة العربية يكون عندهم مشروع قرار أقوى بشأن التصعيد في المنطقة "، مضيفا:" مشروع القرار الموجود لا يلبي التطلعات وطموحات 400 مليون مواطن عربي ".



