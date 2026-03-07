أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا

علق الإعلامي أحمد موسى ، على مشاركته في إفطار أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة في ممشى أهل مصر.
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنت فخور جدا بالمشاركة في هذا الإفطار .
وتابع الإعلامي احمد موسى :" أسر الشهداء من الجيش والشرطة في القلب والعقل وأنا ممتن لحضور حفل إفطار أسر شهداء القوات المسلحة".
وأضاف الإعلامي احمد موسى :" كل ما يهمنا هو أمن وسلامة واستقرار بلدنا وأسر الشهداء على راسنا ".
واكمل الإعلامي احمد موسى :" كل اسر الشهداء ضحوا بأبنائهم من اجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر وقابلت والدة شهيد قدمت ولادها كلهم فداء لمصر ".