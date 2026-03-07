بسبب حرب إيران.. أحمد موسى: من المتوقع وصول سعر برميل البترول لـ100دولار

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن سعر برميل خام برنت اليوم وصل لـ 93 دولار وهذا بسبب الحرب الامريكية الإسرائيلية الإيرانية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من المتوقع أن يصل سعر برميل البترول لـ 100 دولار خلال الفترة المقبلة ".

وتابع :" محدش عارف حرب إيران دي هتستمر لحد أمتى ومفيش دولة مش متأثرة بالحرب وكله بيدفع التمن ".

وأضاف الإعلامي احمد موسى :" أتمنى من الأشقاء العرب في الجامعة العربية يكون عندهم مشروع قرار أقوى بشان التصعيد في المنطقة مشروع القرار الموجود لا يلبي التطلعات وطموحات 400 مليون مواطن عربي ".