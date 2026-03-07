أحمد موسى: حان الوقت لوقوف العالم العربي على قلب رجل واحد في وجه مخططات أمريكا وإسرائيل وإيران

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يقف ضد المخططات الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في المنطقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حان الوقت كي يقف العالم العربي على قلب رجل واحد في مواجهة المخططات الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ".



وتابع الإعلامي احمد موسى :" رئيس إيران طلع الصبح في فيديو يعتذر لدول المنطقة والدول العربية وبليل الصواريخ الإيرانية تستهدف الدول العربية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هناك مخاطر كثيرة تهدد العالم العربي والمنطقة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أتمنى من الأشقاء العرب في الجامعة العربية يكون عندهم مشروع قرار أقوى بشأن التصعيد في المنطقة "، مضيفا:" مشروع القرار الموجود لا يلبي التطلعات وطموحات 400 مليون مواطن عربي ".