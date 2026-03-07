التعادل السلبي يحسم مواجهة غزل المحلة وفاركو في الدوري

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي غزل المحلة وفاركو، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع غزل المحلة رصيده للنقطة 19 ليحتل المركز الـ 15 بترتيب جدول الدوري الممتاز، بينما رفع فاركو رصيده للنقطة 15 ليحتل المركز الـ20.



تشكيل غزل المحلة خلال المباراة

عامر عامر، أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، عموري، موري توريه، بسام وليد، أحمد الشيخ، رشاد العرفاوي، جريندو، جيمي موانجا.

البدلاء:

النفراوي، يوسف حسن، محمد أشرف، عبيدي إينزا، يوسف العزب، معاذ عبد السلام، محمود صلاح، أحمد ياسر، ويليامز صنداي.