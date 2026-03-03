قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر مباني محطة تخصيب الوقود النووي بنطنز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

في بيان رسمي.. غزل المحلة يشكو حكم مباراة الاتحاد السكندري

غزل المحلة
غزل المحلة
عبدالله هشام

أصدر نادي غزل المحلة بيانا رسميا عبر عن استيائه من أداء طاقم التحكيم خلال مباراة الاتحاد السكندري مشيرا إلى أن قراراته أثرت على نتيجة المباراة.

وجاء بيان غزل المحلة كالتالي:

تعرب شركة غزل المحلة لكرة القدم عن استيائها الشديد من أداء طاقم التحكيم خلال مباراة الفريق أمام نادي الاتحاد السكندري الشقيق، بقيادة الحكم وائل فرحان، وما شهدته من قرارات مؤثرة كان لها بالغ الأثر على نتيجة اللقاء.

أولًا – أحداث الشوط الأول:
إلغاء هدف صحيح لصالح غزل المحلة بداعي التسلل على لاعبنا جيمي موانجا، رغم وضوح اللعبة ووجود مدافع الخصم في وضعية تغطية سليمة تنفي وجود أي حالة تسلل.

وأكدت الاستوديوهات التحليلية وعدد من خبراء التحكيم أحقية الهدف بالاحتساب، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول قرار الإلغاء.

كما تغاضى طاقم التحكيم وتقنية الفيديو عن مراجعة تدخل قوي على قدم لاعبنا أحمد العش، في لعبة كانت — وفقًا لنصوص القانون — تستوجب الطرد المباشر حفاظًا على سلامة اللاعبين، إلا أنه لم يتم احتساب مخالفة في تلك الواقعة.

ثانيًا – أحداث الشوط الثاني:

إشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه لاعبنا محمود مجدي، في لعبة بمنتصف الملعب لا تستوجب احتساب مخالفة من الأساس، فضلًا عن عدم ارتقائها إلى مستوى الإنذار، وهو ما أكدته التحليلات الفنية وآراء عدد من خبراء التحكيم عقب اللقاء.

وتؤكد شركة غزل المحلة أن تكرار القرارات التحكيمية المؤثرة ضد الفريق خلال المباريات الأخيرة — لا سيما مباراة زد، والتي شهدت أيضًا إلغاء هدف صحيح لصالح غزل المحلة — يثير حالة من القلق والاستياء، خاصة في ظل الأخطاء التي أثرت بشكل مباشر على نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

إن غزل المحلة، بجماهيره الكبيرة وتاريخه العريق، يطالب بضرورة وضع حد لمثل هذه الأخطاء التي تمس نزاهة المسابقة وتكافؤ الفرص بين الأندية.

وتعلن الشركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرسمية والقانونية اللازمة للحفاظ على حقوق النادي، وضمان تحقيق العدالة داخل الملعب.

غزل المحلة نادي غزل المحلة الاتحاد السكندري فريق غزل المحلة غزل المحلة ضد الاتحاد

