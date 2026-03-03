قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
أخبار العالم

الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر مباني محطة تخصيب الوقود النووي بنطنز

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع أضرار في مباني محطة تخصيب الوقود النووي الإيرانية تحت الأرض في نطنز.

وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات لها على انه من غير المتوقع حدوث أي عواقب إشعاعية بعد الأضرار التي لحقت بالمنشأة النووية في نطنز بإيران.



وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق ؛ أنها لا تمتلك أي مؤشرات على تعرض أي من المنشآت النووية الإيرانية، بما فيها محطة بوشهر للطاقة النووية أو مفاعل طهران للأبحاث أو غيرها من مرافق دورة الوقود النووي، لأي ضرر أو إصابة، وذلك في أعقاب الهجمات العسكرية على إيران وفي الشرق الأوسط.

وقال مدير عام وكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي - في كلمته خلال الجلسة الخاصة لمجلس محافظي الوكالة إن الوضع  مثير للقلق الشديد.. ولا يمكننا استبعاد احتمال حدوث تسرب إشعاعي ذي عواقب وخيمة، بما في ذلك ضرورة إخلاء مناطق بحجم مدن رئيسية أو أكبر".

وجدد جروسي دعوته لكافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، مضبفا أنه لا ينبغي أبدا شن هجمات مسلحة على المنشآت النووية، لما قد ينتج عنها من تسربات إشعاعية ذات عواقب وخيمة داخل حدود الدولة المستهدفة وخارجها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد شنتا ضربات عسكرية واسعة ضد إيران /السبت/، تبعتها ضربات انتقامية شنتها إيران.

وقال المسؤول الأممي "إن الوكالة استجابت على الفور، وفقا لولايتها، بالتركيز على حالات الطوارئ الإشعاعية المحتملة الناجمة عن العمليات العسكرية"، مبينا أن الجهود مستمرة للاتصال بالسلطات التنظيمية النووية الإيرانية دون تلقي أي رد حتى الآن، معربا عن أمله في أن تُعاد فتح قناة الاتصال الضرورية هذه في أقرب وقت ممكن.

وأوضح جروسي أن إيران والعديد من دول المنطقة الأخرى التي تعرضت لهجمات عسكرية تمتلك محطات طاقة نووية عاملة ومفاعلات أبحاث نووية، بالإضافة إلى مواقع تخزين الوقود المرتبطة بها، الأمر الذي يفاقم التهديد للسلامة النووية.

ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك أربعة مفاعلات نووية عاملة؛ ولدى الأردن وسوريا مفاعلات أبحاث نووية عاملة، مضيفا أن البحرين والعراق والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية، والتي تعرضت كلها لهجمات، تستخدم جميعها تطبيقات نووية من نوع أو آخر.

ولتحقيق ضمانات طويلة الأمد بعدم حصول إيران على أسلحة نووية، وللحفاظ على فعالية نظام عدم الانتشار النووي العالمي، أكد جروسي ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات.

وتابع قائلا: "الدبلوماسية صعبة، لكنها ليست مستحيلة، والدبلوماسية النووية أصعب، لكنها ليست مستحيلة أيضا.. ليس السؤال هو ما إذا كنا سنجتمع مجددا على طاولة الحوار الدبلوماسي، بل متى سنفعل ذلك، علينا ببساطة أن نفعل ذلك بأسرع وقت ممكن".

ومن ناحية أخرى، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلق بالغ إزاء تصاعد النزاع في الشرق الأوسط وتأثيره على المدنيين وتفاقم النزوح في المنطقة، مشيرة إلى أن العديد من الدول المتضررة تستضيف بالفعل ملايين اللاجئين والنازحين داخليا. ويُهدد استمرار العنف بإرهاق القدرات الإنسانية وزيادة الضغط على المجتمعات المضيفة.

وبشأن الوضع في مضيق هرمز، أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز عن قلق عميق إزاء التقارير التي أفادت بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العديد من البحارة في هجمات على سفن تجارية.

وأكد أنه ليس هناك ما يبرر أي هجوم على البحارة الأبرياء أو السفن المدنية. فهذه الطواقم تقوم ببساطة بعملها ويجب حمايتها من آثار التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقا.

وقال أرسينيو دومينغيز، في بيان صحفي، "إن حرية الملاحة مبدأ أساسي من مبادئ القانون البحري الدولي، ويجب أن تحترمه جميع الأطراف دون استثناء"، مشددا على أنه يراقب الوضع عن كثب، وحث جميع شركات الشحن البحري على توخي أقصى درجات الحذر.

كما دعا جميع أصحاب المصلحة إلى توخي الحذر من المعلومات المضللة والاعتماد فقط على مصادر موثوقة عند اتخاذ القرارات الملاحية.

إيران نطنز منشآت نووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشأة النووية في نطنز

