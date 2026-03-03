بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات التنموية والخدمية، وإزالة أي معوقات لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أنه تابع أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أعمال تطوير منطقة كوبري "أبو طبل"، والتي تشمل رصف وبناء حوائط ساندة على جانبي الطريق باتجاه المدينة والسعديين، باعتماد مالي قدره ٢٠ مليون جنيه وبإجمالي أطوال تصل إلى ٢٠٠٠ متر، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى ٧٠٪، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية والحوائط الساندة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للاستدامة الخدمات بالشكل اللائق أمام المواطنين.