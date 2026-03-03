قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات التنموية والخدمية، وإزالة أي معوقات لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أنه تابع أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أعمال تطوير منطقة كوبري "أبو طبل"، والتي تشمل رصف وبناء حوائط ساندة على جانبي الطريق باتجاه المدينة والسعديين، باعتماد مالي قدره ٢٠ مليون جنيه وبإجمالي أطوال تصل إلى ٢٠٠٠ متر، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى ٧٠٪، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية والحوائط الساندة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للاستدامة الخدمات بالشكل اللائق أمام المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمشروعات التنموية

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عباس شومان: الأعداء لا يقاتلون مذهبًا بل يريدون تدمير الأمة بأسرها

صلاة التهجد

صلاة التهجد .. الأزهر العالمي للفتوى يوضح فضلها ووقتها وسنة النبي فيها

الصدقة

الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع.. الجارية أعظم أجرًا وثوابها لا ينقطع

بالصور

لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتأمين الطرق.. الشرقية تواصل أعمال صيانة الإنارة

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

