هل قلة النوم تسبب السرطان؟.. علاقة مقلقة بين الأرق وأورام الثدي

حذرت دراسة أمريكية حديثة من وجود ارتباط محتمل بين الإصابة بالأرق وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لدى النساء تحت سن الخمسين، في ظل الارتفاع الملحوظ لمعدلات السرطان المبكر بين الشباب خلال السنوات الأخيرة.

اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر

ووفقًا للدراسة، فإن النساء اللاتي يعانين من الأرق أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان المرتبطة بالهرمونات مقارنة بغيرهن، ما دفع الباحثين إلى المطالبة بمزيد من الدراسات لفهم العلاقة بين اضطرابات النوم وخطر الإصابة بالسرطان.

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من مؤسسات طبية في ولايتي نيوجيرسي ولويزيانا الأمريكيتين، تحليل بيانات نحو 19 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2026، من بينهم أكثر من 413 ألف شخص تم تشخيصهم بالأرق.

زيادة ملحوظة في خطر سرطان الثدي والرحم

وأظهرت النتائج أن النساء المصابات بالأرق كن أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبًا للإصابة بسرطان الثدي خلال السنوات الخمس التالية للتشخيص باضطراب النوم، كما ارتفع خطر الإصابة بسرطان الرحم بنحو الضعف.

كما كشفت الدراسة أن النساء اللاتي يعانين من الأرق ارتفع لديهن خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 57% مقارنة بغير المصابات باضطرابات النوم.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الأنواع الثلاثة من السرطان ترتبط بشكل مباشر بالهرمونات، ما يعزز فرضية أن اضطرابات النوم قد تؤثر على التوازن الهرموني داخل الجسم وتزيد من احتمالات الإصابة بالمرض.

اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر

علاقة محتملة وليست سببية

ورغم النتائج اللافتة، أكد الباحثون أن الدراسة تكشف عن وجود ارتباط بين الأرق والسرطان، لكنها لا تثبت بشكل قاطع أن الأرق هو السبب المباشر للإصابة بالمرض.

كما أظهرت النتائج عدم وجود علاقة واضحة بين الأرق لدى الرجال وزيادة خطر الإصابة بسرطانات مرتبطة بالهرمونات مثل سرطان البروستاتا أو الخصية.

اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر

خطر متزايد لسرطان القولون لدى الجنسين

ولم تقتصر النتائج على النساء فقط، إذ تبين أن الرجال والنساء المصابين بالأرق كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بمعدل يقارب الضعف مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بنوم طبيعي.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه معدلات الإصابة بسرطان القولون بين الشباب ارتفاعًا ملحوظًا في العديد من دول العالم.

اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر

الأرق ومشكلات صحية أخرى

وأشار الخبراء إلى أن الأرق سبق ربطه بعدد من المشكلات الصحية المزمنة، من بينها مرض السكري من النوع الثاني، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى اضطرابات الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب.

وأكد الباحثون أن تحسين جودة النوم قد يمثل أحد العوامل القابلة للتعديل التي تساعد مستقبلًا في خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة لدى النساء الأصغر سنًا.

وشدد الأطباء على أهمية اتباع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني المنتظم، والحد من تناول الكحول، والالتزام بالفحوصات الدورية للكشف المبكر عن السرطان، إلى جانب الاهتمام بالحصول على نوم كافٍ ومنتظم.