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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏5 سيارات ‏SUV‏ صينية في السوق المصري.

1- شيري تيجو 7

تعتمد شيري تيجو 7 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة ، فياتي كالتالي : 

- الفئة الأولي بسعر 1,000,000 جنيه 

- الفئة الثانية بسعر 1,070,000 جنيه 

2- جيتور ‏T2‎

زودت جيتور ‏T2‎‏ بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي ‏تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ‏ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات. 

أما عن سعر السيارة ، فياتي كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولي بسعر 1,900,000 جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر 1,930,000 جنيه ‏

- الفئة الثالثة بسعر 2,150,000 جنيه 

3- إم جي RX5

تأتي إم جي RX5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيارات أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويقدم المحرك بسعة 1500 سي سي تيربو، 

أما عن سعر السيارة ، فتاتي بفئة واحدة بسعر 1,525,000 جنيه .

4- جاك جي اس 8 برو

تقدم جاك جي اس 8 برو بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 182 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة ، فياتي كالتالي : ‏

- الفئة الأولي بسعر 1,245,000 جنيه 

- الفئة الثانية بسعر 1,295,000 جنيه 

5- دفسك اي 5 بلس

تستمد دفسك اي 5 بلس قوتها من محرك هجين، سعة 1500 سي سي، بقوة 214 حصانًا، و330 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، واستهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر/100 كم، مع مدى كهربائي 129 كم.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي بفئة واحدة بسعر ‏1,474,900‏ جنيه .‏

سوق السيارات المصري سيارات SUV صينية السيارات الكهربائية شيري تيجو 7 جيتور T2 جاك جي اس 8 برو إم جي RX5 دفسك اي 5 بلس

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سيارات SUV صينية
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