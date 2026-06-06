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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الحبوب الكاملة
الحبوب الكاملة
عبدالصمد ماهر

نشرت وزارة الصحة والسكان ، معلومات مهمة عن الحبوب الكاملة وطريقة التعامل معها بشكل صحي، وذلك في إطار منشوراتها الدورية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ”.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين، قائلة ” اجعلوا  الحبوب الكاملة جزءًا من يومكم، لصحة أفضل وشبع يدوم لفترة أطول، موضحة أن الحبوب الكاملة هي: 

 الحبوب الكاملة 

  • الأرز البني
  •  الشوفان 
  • الخبز الحبوب الكاملة .

كما أوضحت وزارة الصحة والسكان ، في منشورها ، أن  الحبوب الكاملة خيارات غنية بالألياف والعناصر الغذائية المهمة، وتُعد بديلًا صحيًا للحبوب المكررة.

منشور الوزارة 

الصحة: تقديم 30 ألفا و103 خدمات طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

 وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 30 ألفاً و103 خدمات طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الجمعة 5 يونيو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الجمعة بلغ 593 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما فيما يتعلق بالحالات التي تتلقى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 36 حالة، منها 31 حالة في مكة المكرمة (9 حالات بالأقسام الداخلية، و7 حالات بالرعاية المتوسطة، و14 حالة بالرعاية المركزة، بالإضافة إلى حالة في الحضانة)، و5 حالات في المدينة المنورة (3 حالات بالرعاية المركزة وحالتين بالأقسام الداخلية).

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى، عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم الصحية وسرعة تماثلهم للشفاء.

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