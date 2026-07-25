إيبسويتش تاون يضم مهاجم سيلتك الياباني رسميا

أعلن نادي إيبسويتش تاون، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، عن ضم المهاجم الياباني دايزن مايدا من سلتيك بعقد يمتد لثلاث سنوات.



يُعدّ مايدا، الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب الياباني في كأس العالم التي اختُتمت مؤخرًا في أمريكا الشمالية، أول لاعب ياباني ينضم إلى إيبسويتش، وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني (13.3 مليون دولار أمريكي).

وقال مايدا في بيان: "لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا سعيد للغاية بتحقيق هذا الحلم مع هذا النادي. لقد استمتعت كثيرًا بجميع المحادثات مع النادي، وشعرت بترحيب كبير منهم".

وأضاف: "سيظل هدفي دائمًا هو القتال بشراسة، وتسجيل الأهداف، وصناعة الأهداف لفريقي سأبذل قصارى جهدي دائمًا".

أهدافه



سجّل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا خمسة أهداف في 30 مباراة مع منتخب اليابان، بما في ذلك هدف التعادل 1-1 مع السويد في دور المجموعات من كأس العالم الشهر الماضي.

أحرز مايدا 79 هدفًا في 212 مباراة مع سلتيك، مساهمًا في فوز بطل اسكتلندا بخمسة ألقاب في الدوري وخمسة كؤوس محلية.

ينضم مايدا إلى فريق غاري أونيل قبل انطلاق موسم 2026-2027 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كخامس صفقات إيبسويتش خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويبدأ إيبسويتش مشواره في الموسم بمواجهة سندرلاند في 22 أغسطس.