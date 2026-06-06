حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة

تُعد قضية هرمونات الدواجن من أكثر الشائعات التي تثار بين الحين والآخر حول صناعة الدواجن، رغم عدم وجود أي أساس علمي أو تطبيقي لها داخل المزارع الحديثة وخاصة بعد انتشار نظام الطيبات .

استخدام الهرمونات فى الدواجن

من جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ما يتم تداوله من شائعات حول استخدام الهرمونات في تربية الدواجن لا أساس له من الصحة علميًا أو اقتصاديًا، مشددًا على أن هذه الادعاءات تتكرر منذ سنوات دون وجود أي دليل علمي موثق يدعمها.

وأوضح الزيني خلال تصريحات لـ “صدى البلد” أن فكرة استخدام الهرمونات في الإنتاج الداجني غير منطقية من الناحية الاقتصادية، قائلاً إن “تكلفة هذه المواد أعلى بكثير من العائد المتوقع منها، وبالتالي لا يمكن لأي منتج أن يلجأ إليها في صناعة تقوم على حسابات دقيقة للتكلفة والربحية”.

وأضاف “ نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن” أن صناعة الدواجن الحديثة تعتمد بشكل أساسي على أساليب علمية متطورة، تشمل الانتخاب الوراثي وتحسين السلالات، إلى جانب برامج التغذية المتوازنة والرعاية الصحية المتقدمة، وهي العوامل التي تفسر معدلات النمو والإنتاج الحالية، وليس ما يُثار بشأن استخدام الهرمونات.

الرقابة البيطرية تضمن سلامة الإنتاج

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن جميع مراحل الإنتاج داخل المزارع تخضع لإشراف ورقابة بيطرية وفنية مستمرة من الجهات المختصة، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية وجودتها قبل وصولها إلى المستهلك.

وأكد أن المنظومة الرقابية في قطاع الدواجن تعمل بشكل منتظم ووفق معايير صارمة، بما يحقق أعلى درجات الأمان الغذائي ويحافظ على صحة المواطنين.

لا أساس علمي للشائعات المتكررة

وأشار الزيني إلى أن الشائعات المتعلقة باستخدام الهرمونات يتم ترويجها بشكل متكرر منذ عقود، رغم عدم وجود أي دراسات علمية أو تقارير رسمية تثبت صحتها، داعيًا إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة.

ودعا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والخبراء المتخصصين في القطاع، مؤكدًا أن صناعة الدواجن في مصر أصبحت من الصناعات المنظمة والخاضعة للرقابة الكاملة.

استهلاك البيض أقل من المعدلات العالمية

وفي سياق متصل، لفت الزيني إلى أن متوسط استهلاك الفرد من البيض في مصر لا يزال أقل من المعدلات العالمية، رغم كونه أحد أهم مصادر البروتين الحيواني منخفض التكلفة وعالي القيمة الغذائية.

وأكد أن البيض والدواجن يمثلان عنصرين أساسيين في منظومة الغذاء للمواطن المصري، مشددًا على أهمية دعم هذا القطاع الحيوي والحفاظ على استقراره باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي في البلاد.