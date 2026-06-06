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بورصة الدواجن الآن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم السبت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بورصة الدواجن الآن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وعودة المزارع للعمل من جديد بدأت أسعار الدواجن ترتفع مرة أخرى ليصل سعر كيلو الدواجن الساسو “الحمرا” لـ 102 جنيها بالمزارع بعدما كان سعرها 86 جنيها .

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الارتفاع حيث وصل سعر الكيلو ل   70جنيها بالمزرعة وتصل  للمستهلك بسعر 82 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 55جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 102 جنيه بعدما كان سعرها 86 جنيها وتصل للمستهلك 118جنيهات.

كذلك وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما استقر سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 180 و 190جنيها في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جملة لتصل للمستهلك بسعر 105جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 100جنيه.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.


من جانبه ، أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن عيد الأضحى يعد من المواسم التي تتراجع خلالها مبيعات الدواجن بشكل طبيعي، حيث تعتمد العديد من الأسر على لحوم الأضاحي لفترات تمتد لأسابيع بعد العيد، فضلاً عن قيام عدد كبير من المواطنين بتخزين كميات من اللحوم في المنازل، ما يقلل الحاجة إلى شراء الدواجن بصورة مؤقتة.

وأضاف أن انخفاض الأسعار الحالي لا يعكس وجود أزمة داخل القطاع أو تراجعاً في حجم الإنتاج، بل على العكس تماماً، إذ تشهد المنظومة الإنتاجية حالة من الاستقرار سواء في عمليات التربية أو التوريد، وهو ما ساهم في زيادة المعروض وضمان تلبية احتياجات السوق دون أي نقص.


ولفت الزيني إلى أن شهر رمضان المبارك يمثل عادة ذروة الطلب على الدواجن خلال العام، حيث يرتفع الاستهلاك بشكل ملحوظ نتيجة زيادة معدلات الشراء والاستهلاك الأسري، وهو ما أدى خلال الموسم الماضي إلى ارتفاع الأسعار بنسب وصلت إلى نحو 35% مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن انتهاء شهر رمضان ثم دخول موسم عيد الأضحى يؤديان إلى تغير واضح في أنماط الاستهلاك، حيث تتحول شريحة كبيرة من المستهلكين إلى الاعتماد على اللحوم الحمراء، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل سوق الدواجن.

توقعات باستمرار الأسعار الحالية


وتوقع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار توافر كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمستوردة إلى جانب لحوم الأضاحي التي تضخها المناسبة في الأسواق والمنازل.

وأكد أن عودة أسعار الدواجن للتحرك من جديد ستظل مرتبطة بعودة الطلب إلى معدلاته الطبيعية عقب انتهاء موسم العيد واستهلاك المخزون المتوافر لدى الأسر، مشدداً على أن السوق يتمتع حالياً بحالة من التوازن والاستقرار في الإنتاج والمعروض.

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