قبل ما توصل للمائدة.. حملة رقابية تُسقط ربع طن لحوم ودواجن غير صالحة بسوهاج

في ضربة جديدة تستهدف حماية المواطنين من مخاطر الأغذية غير المطابقة للاشتراطات الصحية، نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة سوهاج في ضبط ربع طن من اللحوم والدواجن والكبدة المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكثفة استهدفت أحد الهايبرات الكبرى بحي شرق سوهاج.

محافظة سوهاج

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ومتابعة جودة السلع المعروضة للمواطنين، حيث نفذت مديرية التموين بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والكبدة المجمدة وأوراك الدجاج، تبين بعد الفحص عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لرصد أي مخالفات تتعلق بتداول السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن الواقعة تم التعامل معها فورًا من خلال التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأضاف أن أجهزة الرقابة التموينية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، والتأكد من التزام المحال التجارية والمنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة لعملها.

من جانبه، شدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي جهة يثبت تورطها في تداول أو بيع منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.