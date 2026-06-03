محافظ سوهاج يرفض استقلال المصعد تفضيلًا لمريضة بمستشفى ساقلتة: هيا أولى!

شهدت مستشفى ساقلتة المركزي بمحافظة سوهاج لفتة إنسانية حظيت بإشادة واسعة، حيث ضرب اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، نموذجًا يحتذى به في إعلاء قيم الإنسانية وتفضيل مصلحة المريض على راحته الشخصية.

وذلك حينما رفض استقلال المصعد الكهربائي (الأسانسير) أثناء جولة تفقدية له بالمستشفى، مفسحًا المجال لمواطنة مريضة وموجِّهًا كلماته للمرافقين:" المريضة تركب وأنا هنزل على السلم.. هي أولى".

محافظة سوهاج

جاء هذا الموقف العفوي في سياق جولة تفقدية مفاجئة أجراها محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومتابعة انتظام سير العمل.

وشملت الجولة المرور على العيادات الخارجية، وأقسام النساء والتوليد، والأطفال، والعظام، ووحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى حضانات الأطفال المبتسرين، وقسم العناية المركزة، والصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية

وعلى هامش الجولة، التقى المحافظ بعدد من المرضى والمواطنين المتواجدين بالمستشفى واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الصحية يقع على رأس أولويات المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما شدد في توجيهات صارمة لكافة الأطقم الطبية والإدارية على ضرورة حسن معاملة المرضى، والالتزام بالنظافة العامة، وإجراء الصيانة الدورية للمعدات، معلنًا عن قرار بختم وترقيم كافة دفاتر استقبال المرضى بمختلف الأقسام لإحكام الرقابة وتنظيم العمل داخل المنشأة الطبية.