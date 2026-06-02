الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي ومحطة الصرف والمستشفى المركزي بساقلتة

سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة ساقلتة، يرافقه كمال سليمان نائب المحافظ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وشريف السيد رئيس المركز.

كما تفقد خلالها عددا من المصالح والمنشآت الحكومية بمركز ومدينة ساقلتة، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل داخل تلك المنشآت، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بساقلتة، واطمأن على مستوى الأداء، موجّهًا بتسريع آليات العمل، وإعلام المواطن بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبه أولًا بأول، لضمان سرعة إنجاز الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

ثم تفقد المحافظ الحملة الميكانيكية للمركز، موجها بالصيانة الدورية للمعدات والتأكد من الجاهزية التامة، كما تفقد مبنى الوحدة المحلية، والتقى عددا من الموظفين، مؤكدا على رفع مستوى الأداء، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة أيضًا تفقد مركز خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بساقلتة، واطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، وتفقد ايضا محطة رفع صرف صحي ساقلتة الفرعية، واستمع إلى شرح مفصل عن المحطة، والتي تم الانتهاء منها عام 2023، لتخدم ٢٠ ألف نسمة.

وفي طريقه إلى مستشفى ساقلتة المركزي، وجه المحافظ بضرورة رفع الإشغالات على جانبي الطريق، وفتح متنفس للمواطنين وعودة الإنضباط للشارع، وقد تفقد عددا من الأقسام بالمستشفى شملت “ الاستقبال، والصيدلية، والعيادات الخارجية، والنساء، والاسنان، والعناية المركزة، ووحدة الغسيل الكلوي، والحضانات ”.

وشدد على رفع مستوى النظافة داخل المستشفى، والتقى عددا من المواطنين المترددين عليها، موجها بتقديم أفضل مستوى من  الرعاية والخدمات الطبية لهم.

واختتم المحافظ جولته، بزيارة مركز شباب الفراسية، المقام ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث تفقد صالة الجيم، والبلياردو، والملعب الخماسي، وصالة الأنشطة الرياضية، مشيدا بمستوى النظافة والخدمات والأنشطة الرياضية المقدمة للشباب بالمركز.

ووجه بصرف مكافأة لمدير المركز نظرا للجهد المبذول، كما طالب المحافظ بزيادة عددا البرامج الصيفية لتلبية احتياجات الشباب من أبناء القرية والقرى المجاورة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الرياضية والشبابية لهم .

وأكد محافظ سوهاج على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف المتابعة اللحظية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل المباشر معهم للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية، سعيًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالمحافظة .

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

عريس المونديال.. أول صور من عقد قران النجم عمر مرموش

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

فرج عامر : مصر تملك مهاجمًا موهوبًا بجانب حمزة عبدالكريم

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى..الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك وATM

مفاجأت جديدة في أزمة إيقاف القيد التأديبي للزمالك

هيئة الدواء تنفي أية إجراءات جديدة بشأن ملف تصدير الأدوية

مياه الشرب بالجيزة: رفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة بكرداسة والقناطر

وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي ITB China 2026 بالصين

بعد معاناتها من انسداد الشرايين الطرفية.. جمال شعبان ينعى سهام جلال بكلمات مؤثرة

محافظ الشرقية يُتابع انتظام الخدمات المقدمة للمترددين على مستشفى أبو كبير المركزي

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة حلقة السمك بالزقازيق

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

