محافظ سوهاج يفاجئ مركز شباب الفراسية: عاوز المكان خلية نحل لخدمة الشباب

فاجأ اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، مركز شباب الفراسية بمركز ساقلتة بجولة تفقدية غير معلنة، لمتابعة سير العمل وتقييم الخدمات المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز للمركز، مؤكدًا أن البنية التحتية المتطورة المتاحة حاليًا قادرة على استيعاب طاقات الشباب، وتقديم أنشطة رياضية وتوعوية وثقافية متنوعة تلبي تطلعاتهم.

محافظة سوهاج

رافق المحافظ خلال الجولة كمال سليمان، نائب المحافظ، والدكتور شريف السيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، ومحمد زكريا، وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة بسوهاج.

وشدد اللواء طارق راشد خلال تفقد المباني والملعب على ضرورة تكثيف الأنشطة قائلًا: “عاوز مركز الشباب خلية نحل خلال الفترة القادمة، لضمان استفادة كل فئات المجتمع من هذا الصرح فوق الممتاز”.

وكلف وكيل المديرية بإعداد خطة متكاملة تقدم خدمات رياضية وتوعوية وثقافية متنوعة للشباب.

يُذكر أن مركز شباب قرية الفراسية يعد إحدى الثمار الإيجابية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، والتي ساهمت بشكل جذري في رفع كفاءة الخدمات والمنشآت بمركز ساقلتة وتحسين جودة حياة المواطنين.