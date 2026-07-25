بوسي تكشف سر فقدان وزنها.. وتنتظر العودة للتمثيل بدور مختلف

كشفت الفنانة بوسي عن سر خسارتها الملحوظة في الوزن خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الأمر لم يكن نتيجة اتباع نظام قاسٍ أو إجراءات خاصة، وإنما جاء من خلال تغيير بعض العادات اليومية والاهتمام بنفسها، كما تحدثت عن سبب ابتعادها عن التمثيل خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنها لا تزال تتمنى العودة إلى الشاشة من خلال عمل يليق بها.

وقالت بوسي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن فقدانها للوزن لم يكن نتيجة وصفة سحرية أو نظام معقد، موضحة: "أنا معملتش حاجة.. أنا بس منعت الأكل في الأوقات المتأخرة ليلًا، وبحب أهتم بنفسي."

وأضافت أن الاهتمام بالصحة أصبح من أولوياتها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الالتزام بعادات غذائية أفضل كان كافيًا لإحداث هذا التغيير، دون الحاجة إلى وسائل استثنائية.

وعن ابتعادها عن التمثيل لفترة طويلة، أوضحت بوسي أنها لا تزال عاشقة للفن والتمثيل، ولم تتخذ قرارًا بالابتعاد عنه، لكنها تنتظر العمل المناسب الذي يضيف إلى مشوارها الفني.

وأكدت قائلة إنها تحب التمثيل جدًا، وتتمنى تقديم شخصية مختلفة وجديدة تبرز قدراتها كممثلة، مشيرة إلى أنها ترفض الظهور في أعمال لا تشعر بأنها ستقدم من خلالها شيئًا جديدًا للجمهور.

وشددت بوسي على أنها منفتحة على العودة إلى الدراما أو السينما في أي وقت، إذا وجدت الدور الذي يحقق طموحها الفني، مؤكدة أن الجودة بالنسبة لها أهم من كثرة المشاركات.

واختتمت الفنانة بوسي تصريحاتها لـ صدى البلد بالتأكيد على أنها تواصل التركيز على نشاطها الغنائي خلال الفترة الحالية، إلى جانب انتظارها الفرصة المناسبة للعودة إلى التمثيل، معربة عن أملها في أن تحمل الفترة المقبلة أعمالًا جديدة ترضي تطلعات جمهورها في الغناء والتمثيل معًا.