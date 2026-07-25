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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارًا للتحذير من خطر محتمل في ينبع

السعودية
السعودية
محمود نوفل

أطلق الدفاع المدني السعودي منذ دقائق إنذارًا مبكرًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر محتمل في محافظة ينبع.

ودعا الدفاع المدني السعودي في بيان له إلى ضرورة التزام السكان بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لضمان السلامة.

وأكد الدفاع المدني على أهمية التحلّي بالهدوء والتوجّه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل المباني أو الغرف الداخلية بعيدًا عن النوافذ، والبقاء فيها حتى زوال الخطر، مع تجنّب الخروج إلى الأماكن المكشوفة خلال فترة التحذير.

كما طالب بضرورة الابتعاد عن الزجاج والشرفات والأسطح، وطلب من المتواجدين في الخارج الاحتماء داخل أقرب مبنى أو خلف ساتر صلب، مع التأكيد على تجنب التجمهر والتصوير والابتعاد عن المواقع الخطرة.

السعودية المدني السعودي المنصة الوطنية للإنذار المبكر محافظة ينبع

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