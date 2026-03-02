صالح جمعة: لو إمام وبن شرقي وزيزو كملوا في الزمالك كان شكل الدوري هيختلف

أكد صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، أن الثلاثي إمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو لو كملوا في الزمالك كان شكل الدوري المصري هيختلف، بنسبة كبيرة”، مشيرا إلى ان تأثيرهم كان واضح بشكل كبير في نادي الزمالك.

وقال صالح جمعة، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أن الفوارق المادية بين اللاعبين داخل النادي لا تتسبب في مشاكل كبيرة كما يدعي البعض لأن الأندية الكبيرة تعمل على وجود فوارق بسيطة.

كما كشف صالح جمعة عن تلقيه عرضًا للعب في ليبيا، موضحًا أنه ينتظر انتهاء بعض الإجراءات خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي.



