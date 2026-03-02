السيلية القطري يتعاقد رسميا مع مهاجم وست هام السابق

أعلن نادي السيلية القطري تعاقده بشكل رسمي مع الجامايكي ميخائيل أنطونيو، مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي السابق، في صفقة انتقال حر.

ورحل الجاميكي أنطونيو (35 عاما) عن وست هام المتعثر في الدوري الإنجليزي في أغسطس الماضي بعد عدم تجديد عقده.

وكتب السيلية عبر حسابه على منصة إكس "هداف وست هام سيلاوي، مرحبا ميخائيل أنطونيو، "مصحوبا بصورة للاعب مرتديا قميص الفريق القطري".

وأضاف النادي في منشور آخر: "سنواصل القصة معا" مصحوبا بمقطع فيديو يعرض لأهداف اللاعب وتدريباته دون الكشف عن مدة وقيمة التعاقد.

ويحتل السيلية المركز العاشر في الدوري القطري برصيد 15 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على الشحانية متذيل الترتيب.

وتعرض اللاعب لحادث سير خطير في ديسمبر 2024، عندما اصطدمت سيارته بشجرة أثناء عودته إلى منزله من التدريب، ما أدى إلى تعرض عظام فخذه لكسر في أربعة أماكن.

وقضى أكثر من ثلاثة أسابيع في المستشفى بعد خضوعه لجراحة، ولم يشارك مع وست هام منذ ذلك الحين.

وكان أنطونيو انضم للنادي الذي يتخذ من لندن مقرا له عام 2015 قادما من نوتنجهام فورست، وشارك في 323 مباراة وسجل 83 هدفا في كافة البطولات كما أصبح الهداف التاريخي لوست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 هدفا.