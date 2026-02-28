بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على وست هام 3-0 في الشوط الأول بالبريميرليج

تقدم فريق ليفربول بثلاثية نظيفة على وست هام يونايتد، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق هوجو إيكيتيكي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 5.

ثم أضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 24 من ضربة رأس.

وسجل أليكسيس ماك إليستر الهدف الثالث في الدقيقة 43، بعدما نفذ محمد صلاح ركلة ركنية من الجهة اليسرى ذهبت إلى هوجو الأخير مررها إلى صاحب الهدف الذي سددها على يمين الحارس.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرج، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، وهوجو إيكتيكي.

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 45 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.