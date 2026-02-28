هل هناك شفيع لنا غير سيدنا محمد؟.. سؤال جرئ من طفل

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، على سؤال الطفل عمرو، والذي يقول فيه: هل هناك شفيع لنا غير سيدنا محمد؟

وقال أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، إن هناك شفاعات كثيرة يوم القيامة، لكن الشفاعة الكبرى والعظمى للنبي محمد لأنه أوتي المقام المحمود.

واستشهد إمام مسجد السيدة زينب، بقوله تعالى (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا).

وأوضح أن الشفاعات الأخرى، تكون من الشهيد وقارئ القرآن والصالحون والملائكة، فيقول الله (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ).