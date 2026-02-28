شرح تفصيلي لركن الإيمان باليوم الآخر.. أحمد عصام فرحات يكشف عنه

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن القرآن الكريم ذكر اليوم الآخر، في قوله تعالى «لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ».

وأضاف أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، أن اليوم الآخر هو اليوم الذي يحاسب الله فيه العباد، يجازي فيه الصالح خيرا، ويعاقب فيه العاصي.

وأشار إلى أن اليوم الآخر، له أسماء كثيرة جدا في القرآن الكريم ومنها: يوم القيامة - يوم الحسرة - يوم التناد - يوم الحساب - يوم الخروج - يوم الصيحة.

وأوضح أن هذا يدل على أنه يوم عظيم وهام جدا ويترتب عليه أهم شئء عند الإنسان فإما أن يذهب إلى الجنة وإما أن يذهب إلى النار.