الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة 20 من الدوري الممتاز
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
محمد البدوي

أعلن مجلس الوزراء عن إعادة تفعيل وتنشيط “غرفة الأزمات” لمتابعة التطورات الإقليمية المتسارعة على مدار الساعة، في إطار التحرك الاستباقي لرصد أي تداعيات محتملة على الداخل المصري، ووضع خطط مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

تنسيق دائم ومكثف مع جميع الوزارات

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الغرفة تعمل بتنسيق دائم ومكثف مع جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات، لضمان انتظام العمل بكافة مرافق الدولة دون تأثر. 

 تقارير دورية

وأوضح أن المتابعة تتم لحظة بلحظة، مع إعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لعرض مستجدات الأوضاع وتقييم تطورات الأزمة.

مخزون استراتيجي ورقابة مشددة 

وشدد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، على توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة أشهر، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

ضمان استقرار القطاعات الحيوية

وأشار إلى أن الغرفة تتابع بشكل مستمر انتظام العمل في قطاعات الطاقة، بما يشمل المواد البترولية والكهرباء، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وعدم تأثر الخدمات الحيوية بالتطورات الخارجية.

خطط طوارئ وتأمين الأجواء

وأوضح أن الدولة أعدت خططًا بديلة للتعامل مع مختلف الاحتمالات، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني لمتابعة حركة الملاحة الجوية وتأمين المجال الجوي المصري.

توفير احتياجات المواطنين

وأضاف أن الحكومة تضع استقرار الجبهة الداخلية وتوفير احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل بكفاءة مع أي تحديات تفرضها الأوضاع الإقليمية الراهنة.

