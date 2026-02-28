محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تظل صفحة مضيئة في سجل بطولات الشعب المصري وتجسّد عظمة الإرادة وقدرة الوطن على تجاوز التحديات .

وجاء في نص البرقية:

"أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي محافظة الجيزة بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بهذه الذكرى العزيزة التي سطر فيها أبطال قواتنا المسلحة أروع ملاحم الفداء والتضحية دفاعاً عن الأرض وصوناً للكرامة الوطنية داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بالخير والازدهار وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر في كافة القطاعات".



وأكد محافظ الجيزة أن ذكرى العاشر من رمضان تبقى رمزاً للفخر والاعتزاز لكل المصريين لما تحمله من قيم سامية في التضحية والانتماء، مشيداً بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية مقدرات الوطن وصون حدوده ومساهمتها الفاعلة في جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.



كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري ببرقيات مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة الأفرع الرئيسية وكبار رجال الدولة مُعرباً فيها عن التقدير والاحترام، وداعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.