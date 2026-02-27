محافظ الجيزة: تبسيط إجراءات التصالح وفحص الطلبات والرد عليها في أسرع وقت

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة المركز التكنولوجي بمركز ومدينة البدرشين لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة ما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء واستخراج التراخيص المختلفة.

وخلال الجولة اطّلع المحافظ على آليات العمل داخل المركز ومدى الالتزام بتطبيق خطة الدولة لميكنة الخدمات الحكومية بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتقليل زمن انتظار المواطنين، مؤكدًا أهمية التطوير المستمر ورفع كفاءة العنصر البشري لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.



وشدد المحافظ على ضرورة تبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية بما يحقق رضا المواطنين ويعزز الثقة في الجهاز التنفيذي

واستمع المحافظ إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز ووجّه بتجميع بيانات شكواهم وأرقام هواتفهم للتأكد من إنهاء الطلبات الخاصة بهم ومتابعتها بشكل مباشر.



وأكد المحافظ لرئيس مركز ومدينة البدرشين سرعة فحص الطلبات المقدمة والرد عليها في أسرع وقت ممكن مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل مشددآ علي التصدي بكل حسم للبناء المخالف وكافة أشكال التعدي .



وخلال جولته عاين الدكتور أحمد الأنصاري موقع مشروع مبنى مجلس مدينة البدرشين الجديد والمقرر إنشاؤه على مساحة 600 م²، مكوّن من دور أرضي و4 أدوار متكررة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير مقار الوحدات المحلية وتحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



واطّلع المحافظ على اللوحات الهندسية الخاصة بالمشروع موجها مدير مديرية الإسكان سرعة تكليف الشركة المنفذة بالبدء في تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، نظرًا لأهمية المشروع في دعم منظومة العمل الإداري والخدمي بالمركز.



وأكد المحافظ أن تطوير مقار العمل التنفيذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحديث البنية الإدارية ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات بصورة حضارية ومنظمة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والمتابعة الدورية لمراحل العمل لضمان الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.