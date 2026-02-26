محافظ الجيزة يتفقد مستشفى البدرشين المركزي ومركز طب الأسرة بدهشور

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مستشفى البدرشين المركزي ومركز طب الأسرة بقرية دهشور بالبدرشين للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومتابعة انتظام سير العمل داخل الأقسام المختلفة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وخلال الجولة حرص المحافظ على تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، وقسم الأشعة، والصيدلية للوقوف على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتوافر الأدوية اللازمة مشددًا على ضرورة تقديم الرعاية الصحية اللائقة للمرضى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

والتقى المحافظ بعدد من أهالي المرضى بقسم الاستقبال والطوارئ، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، موجّهًا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على تحسين الأداء بشكل مستمر، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأبناء المحافظة.

وخلال تفقده مركز طب الأسرة بقرية دهشور بالبدرشين حرص المحافظ على متابعة غرفة المشورة والاستماع إلى شرح حول دورها الهام في تقديم الرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي والصحي والمعلوماتي للأسر والأفراد، مع التركيز على مشورة ما قبل الزواج، وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، والتغذية، وذلك بهدف تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المزمنة والوراثية.

كما تفقد المحافظ غرفة الطوارئ والتطعيمات، للتأكد من توافر التطعيمات الخاصة بالأطفال وانتظام تقديم الخدمة وفقًا للخطط المعتمدة.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير مراكز طب الأسرة يأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق التغطية الطبية الشاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته كلٌّ من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ.