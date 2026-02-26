محافظ الجيزة يفتتح مبنى الإعدادي بمدرسة شهداء نزلة الشوبك بالبدرشين

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صباح اليوم مبنى المرحلة الإعدادية بعد تطويره ورفع كفاءته بالكامل بمدرسة شهداء نزلة الشوبك الإعدادية المشتركة للتعليم الأساسي بمركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المنشآت التعليمية للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير والأستاذ هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي للمؤسسة وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة البدرشين.



وأوضح المحافظ أن المبنى الذي تم تطويره مكوّن من دور أرضي و4 أدوار متكررة ويضم 15 فصلًا دراسيًا بما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول إلى جانب تطوير معامل العلوم و الحاسب الآلي وغرفة الأوساط والمكتبة وملعب كرة قدم مع تدعيمها بالأجهزة والمستلزمات اللازمة بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب.

وحرص المحافظ على تفقد المعامل و الفصول التعليمية والالتقاء بعدد من الطلاب للاطمئنان على انتظام المنهج الدراسي مشيراً إلى استمرار المحافظة في متابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس بما يسهم في تحسين جودة التعليم مع التأكد من توافر عوامل السلامة والأمان، وتوفير مناخ تعليمي متكامل يحقق الانضباط والاستقرار داخل المؤسسات التعليمية.



وثمّن المحافظ الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم جهود الدولة مشيرًا إلى أن التعاون المثمر مع مؤسسات العمل الأهلي يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم.