واقعة اعتداء داخل مدرسة لغات بالغربية تثير الغضب.. والتحقيقات تبدأ.. تفاصيل

شهدت مدرسة الجمهورية الرسمية للغات، التابعة لإدارة بسيون التعليمية، واقعة مؤسفة عقب شروع مدرس في صفع طالب بالمرحلة الإعدادية، بحجة شغبه أثناء الحصة الدراسية، الأمر الذي ترك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا لدى الطالب الصغير، ما دفعه إلى التغيب عن الحضور الدراسي خلال الأيام التالية، بسبب دخوله في أزمة نفسية حادة، إضافة إلى تورم في الوجه نتيجة إصابته.



تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات شكاوى مجلس الوزراء شكوى تحمل رقم (11671476)، تتضمن استغاثة من ولي أمر الطالب محمد عصام مجدي ضد المدرس «أسامة .أ»، بسبب صفعه نجله أثناء اليوم الدراسي داخل المدرسة، بحجة شغبه، ودون وجه حق.



استغاثة أسرة الطالب

وناشدت أسرة الطالب جميع جهات التحقيق بمديرية التربية والتعليم، والنيابة الإدارية، ومجلس نجدة الطفل، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة نجلهم، عقب تدهور حالته النفسية بشكل مفاجئ بعد واقعة الاعتداء عليه.



تحرك عاجل

الجدير بالذكر أن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أصدر توجيهاته العاجلة إلى مدير إدارة بسيون التعليمية بفتح تحقيق فوري في الواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فضلًا عن الاستماع لأقوال الطالب المعتدى عليه وأفراد أسرته خلال الساعات المقبلة.