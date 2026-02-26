ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20

تقترب الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري من الانطلاق يوم السبت المقبل بمواجهة الأهلي و زد.

ويحتل ناصر ماهر نجم بيراميدز صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 7 اهداف بالإضافة لـ عدي الدباغ نجم الزمالك بنفس رصيد الأهداف

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ20

1-ناصر ماهر نجم بيراميدز برصيد 7 أهداف.

1-عدى الدباغ نجم الزمالك برصيد 7 أهداف.

2-صديق أوجولا نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 6 أهداف.

2-صلاح محسن نجم المصري برصيد 6 أهداف.

2-تريزيجيه نجم الأهلي برصيد 6 أهداف.

3-على سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية برصيد 5 أهداف.

3-فخرى لاكاى نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 5 أهداف.

3-عمر الساعى نجم المصري برصيد 5 أهداف.

4-مروان عثمان نجم الأهلي برصيد 4 أهداف.

4-مصطفى زيكو نجم بيراميدز برصيد 4 أهداف.