ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20

تقترب الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري من الانطلاق يوم السبت المقبل بمواجهة الأهلي و زد.
ويحتل ناصر ماهر نجم بيراميدز صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 7 اهداف بالإضافة لـ عدي الدباغ نجم الزمالك بنفس رصيد الأهداف
ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ20
1-ناصر ماهر نجم بيراميدز برصيد 7 أهداف.
1-عدى الدباغ نجم الزمالك برصيد 7 أهداف.
2-صديق أوجولا نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 6 أهداف.
2-صلاح محسن نجم المصري برصيد 6 أهداف.
2-تريزيجيه نجم الأهلي برصيد 6 أهداف.
3-على سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية برصيد 5 أهداف.
3-فخرى لاكاى نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 5 أهداف.
3-عمر الساعى نجم المصري برصيد 5 أهداف.
4-مروان عثمان نجم الأهلي برصيد 4 أهداف.
4-مصطفى زيكو نجم بيراميدز برصيد 4 أهداف.