ورم منتشر بالجسم.. سبب وفاة الفنان ياسر صادق

رحل في صمت وهدوء عن عالمنا الفنان ياسر صادق، اليوم الخميس، بعد معاناة مع المرض الذي أنهى حياته بعد رحلة علاج قصيرة من مرض خطير.

منير مكرم يعلن وفاة ياسر صادق

أعلن الفنان منير مكرم، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة الفنان ياسر صادق.

وقال منير مكرم: “ستظل معي حتى نلتقي.. الدوام لله ياسر صادق أخي وصديقي عمري”.

سبب وفاة ياسر صادق

بحسب ما تم تداوله، فإن الفنان الراحل ياسر صادق كان يعاني من ورم منتشر بالجسم، ويتلقى علاجا بالإشعاع، ثم تدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وكان محجوزا بأحد المستشفيات الكبرى حتى وفاته اليوم.

وخلال الفترة الماضية، أعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي أن الفنان ياسر صادق يتواجد بالعناية المركزة بالمستشفى تحت إشراف طبي دقيق، وأنه يعاني من ورم بالقدم.

من هو الفنان ياسر صادق؟

ياسر صادق، تخرج في كلية التجارة عام 1985، وبرزت موهبته مبكرا كأفضل مخرج وممثل بجامعة القاهرة، ثم صقل موهبته أكاديميا بالتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1994 بتقدير جيد جدا.

انطلقت مسيرته الاحترافية عام 1989 بمسرحية "تخاريف"، وتوالت بصماته في المسرح مثل "يوم أن قتلوا الغناء"، وفي الدراما عبر مسلسلات ناجحة كـ"الفتوة" و"بيت العيلة"، وصولا إلى السينما في أفلام مثل "دانتيلا".

ولم يكتف بالعطاء الفني، بل تولى مناصب قيادية هامة كمدير للمسرح الحديث، وشغل مؤخرا منصب رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

أبرز الأعمال الفنية للفنان ياسر صادق

قدّم ياسر صادق أكثر من 80 عملًا فنيًا ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، منها «ليالي الحلمية»، «أبناء ولكن»، «عمر بن عبد العزيز»، «عصر الأئمة»، «أبو حنيفة النعمان»، «القضاء في الإسلام»، «نسر الشرق»، «الليث بن سعد» وغيرها.

وعمل الراحل مخرجًا لعددٍ من العروض المسرحية، منها مسرحية «حب رايح جاي» لرشوان توفيق وأحمد صيام، و«الهرم ده بتاعي»، و«حوش بديعة»، «سلاما يا مصر»، و«فيها إيه يا مصر».

وزيرة الثقافة تنعى ياسر صادق

نعت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح سابقا، والذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع، قدّم خلالها نموذجًا للفنان المثقف الملتزم بقضايا مجتمعه، فساهم بإخلاص في إثراء الحركة المسرحية والفنية في مصر، سواء من خلال أعماله الإبداعية أو إدارته للمؤسسات الثقافية، تاركًا بصمة واضحة في وجدان جمهوره وتلاميذه ومحبيه.

وتقدمت وزيرة الثقافة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلاميذه، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حمزة العيلي ينعى ياسر صادق

نعى الفنان حمزة العيلى، الفنان ياسر صادق، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 63 عامًا.

ياسر صادق

وكتب حمزة العيلى عبر حسابه على "فيسبوك": “حبيب روحى الغالى قوى الأخ والصديق الأستاذ العظيم ياسر صادق، رحمة الله عليك ياحبيبى، الفنان والإنسان المخلص النقى، والذى كان عاشقاً للسيدة زينب والسيدة نفيسة المحب دائماً وصاحب التاريخ الفنى الرائع”.

وأضاف: “اللهم بحق هذا الشهر الكريم والأيام العطرة إغفر له يا الله وأسكنه جنة الفردوس واجعل قبره روضة من أعلى درجات الجنة واجعل تعبه فى مرضه وكل خير قدمه وكل حرف من القرآن قرأه وكل صلاة لوجهك صلاها شفعاء له وجازه بهم خيرا آمين يارب وارحم جميع من سبقونا إلى دار الآخرة يا الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.



