لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
فن وثقافة

أول دور تعمله.. مؤلف «علي كلاي» يرد على منتقدي رحمة محسن بالمسلسل

رحمة محسن - مسلسل علي كلاي
رحمة محسن - مسلسل علي كلاي
سعيد فراج

كشف السيناريست محمود حمدان، عن سبب اختيار رحمة محسن فى مسلسل علي كلاي، والتي تؤدي دور المطربة كاميليا وتقع في حب أحمد العوضي خلال أحداث العمل الذي يعرض في سباق دراما رمضان 2026، موضحاً أن أحمد العوضي هو وراء ترشيحها.

وتابع محمود حمدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج احنا لبعض مع الإعلامية نهال طايل على قناة قناة صدى البلد قائلا: “الشخصية هي مطربة فى قلب نادي وتمثل، وبالتالي مش هينفع أجيب ممثلة مش مطربة، ودا أول دور تعمله رحمة فى حياتها، واستحالة أى ممثلين جامدين فى مصر يكون كويس من أول دور له”.

وقال محمود حمدان،: “حالة النضج تأتي نتاج تكرار عمل وشغل كتير، ورحمة كأول دور لها شايف أنها كويسة، وآه هناك بعض المشاكل ولكنها ستتجاوزها فيما بعد”.

وتابع: “كتبت الشخصية العوضي رشحهالي، قولتله طبعا لايقة، لأنها شبه الشخصية اللي مكتوبة على الورق، وهناك مفاجأت كبيرة بالأيام القادمة”.

ويشهد مسلسل علي كلاي اهتمامًا جماهيريًا واسعًا في موسم رمضان 2026، حيث تصدّر اسمه قوائم البحث في جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب الأحداث المثيرة والتطور الدرامي المتسارع في الحلقات المعروضة لا سيما في ظل الصراعات الدرامية المتواصلة التي يعيشها البطل علي على المستويات العائلية والعاطفية والرياضية.

مسلسل علي كلاي

,يعرض مسلسل علي كلاي الحلقة  على قناة DMC الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة في 6:30 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعرض على DMC دراما الساعة 6 مساءً مع إعادات في 1:30 صباحًا و11:30 صباحًا، وكذلك عبر منصة Watch it الرقمية الساعة 6 مساءً.

,يدور مسلسل على كلاي في إطار اجتماعي شعبي مشوق، ويروي قصة «علي»، الملاكم السابق الذي يعيش في حي حلوان الشعبي ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى إدارته لدار أيتام، ما يعكس الجانب الإنساني لشخصيته تتغير حياة علي رأسًا على عقب عندما تتشابك علاقاته العاطفية والاجتماعية مع صراعات العمل والماضي والخصومات القديمة، ليجد نفسه يواجه تحديات أكبر خارج الحلبة، مما يجعل على كلاي أكثر من مجرد مسلسل أكشن، إذ يمزج بين الدراما الإنسانية والأكشن والتوتر النفسي بين الشخصيات، وهو ما جعل على كلاي يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة منذ عرضه ويستمر في جذب اهتمام الجمهور مع كل حلقة جديدة.

أبطال مسلسل علي كلاي

مسلسل "علي كلاي" يشارك في البطولة، أحمد العوضي، و درة، وعصام السقا، وطارق الدسوقي، و محمود البزاوي، ويارا السكري، و المطربة رحمة محسن، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أحمد العوضي السيناريست محمود حمدان مسلسل علي كلاي رحمة محسن

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

