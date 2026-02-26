نائب يطالب بسرعة صرف مستحقات مزارعي القصب

طالب النائب محمود السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، سرعة صرف مستحقات مزارعي القصب بمحافظة قنا، في ظل تأخر صرفها لأكثر من خمسة وعشرين يومًا، وما ترتب على ذلك من حالة غضب بين المزارعين.

وأوضح النائب أن الأزمة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وما يفرضه من أعباء معيشية ومصروفات إضافية على المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الزراعية التي يعتمد دخلها الأساسي على توريد محصول القصب.

وأشار إلى ورود شكاوى عديدة من مزارعي القصب بمحافظة قنا، تفيد بعدم ضخ أي دفعات مالية من مستحقاتهم لدى شركات السكر منذ أكثر من 25 يومًا، على خلاف ما كان يحدث في المواسم السابقة، حيث جرت العادة على صرف دفعات منتظمة كل خمسة أو عشرة أيام، بما يضمن حصول المزارعين على مستحقاتهم أولًا بأول.

وأضاف أن استمرار تأخر الصرف دفع بعض المزارعين إلى التوقف عن كسر محصول القصب، وهو ما ينذر بتعطل عمليات توريد المحصول إلى مصانع السكر، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على سير العملية الإنتاجية، ويهدد انتظام عمل المصانع خلال الموسم الحالي.

وأكد عضو مجلس النواب أن سرعة التدخل باتت ضرورة ملحة، ليس فقط لدعم المزارعين في مواجهة التزاماتهم المعيشية، ولكن أيضًا للحفاظ على استقرار منظومة إنتاج السكر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وطالب المنوفي بسرعة توجيه الجهات المختصة نحو صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القصب، مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصًا على صون حقوقهم وضمان استمرار عمليات التوريد والإنتاج دون معوقات، خاصة مع شهر رمضان الكريم.