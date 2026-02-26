قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان
نائب يطالب بسرعة صرف مستحقات مزارعي القصب

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

طالب النائب محمود السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، سرعة صرف مستحقات مزارعي القصب بمحافظة قنا، في ظل تأخر صرفها لأكثر من خمسة وعشرين يومًا، وما ترتب على ذلك من حالة غضب بين المزارعين.

وأوضح النائب أن الأزمة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وما يفرضه من أعباء معيشية ومصروفات إضافية على المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الزراعية التي يعتمد دخلها الأساسي على توريد محصول القصب.

وأشار إلى ورود شكاوى عديدة من مزارعي القصب بمحافظة قنا، تفيد بعدم ضخ أي دفعات مالية من مستحقاتهم لدى شركات السكر منذ أكثر من 25 يومًا، على خلاف ما كان يحدث في المواسم السابقة، حيث جرت العادة على صرف دفعات منتظمة كل خمسة أو عشرة أيام، بما يضمن حصول المزارعين على مستحقاتهم أولًا بأول.

وأضاف أن استمرار تأخر الصرف دفع بعض المزارعين إلى التوقف عن كسر محصول القصب، وهو ما ينذر بتعطل عمليات توريد المحصول إلى مصانع السكر، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على سير العملية الإنتاجية، ويهدد انتظام عمل المصانع خلال الموسم الحالي.

وأكد عضو مجلس النواب أن سرعة التدخل باتت ضرورة ملحة، ليس فقط لدعم المزارعين في مواجهة التزاماتهم المعيشية، ولكن أيضًا للحفاظ على استقرار منظومة إنتاج السكر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وطالب المنوفي بسرعة توجيه الجهات المختصة نحو صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القصب، مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصًا على صون حقوقهم وضمان استمرار عمليات التوريد والإنتاج دون معوقات، خاصة مع شهر رمضان الكريم.

