تارا عبود تتعرض لمضايقات وأحمد رمزي يدافع عنها في فخر الدلتا

تذهب تارا (تارا عبود) مع فخر (أحمد رمزي) لحضور مباراة خماسية لأول مرة بحياتها بعدما اقترح عمرو (أحمد عصام السيد) الفكرة عليهما، لكن تنتهي الليلة بطريقة مأساوية غير متوقعة عندما تتعرض تارا لمضايقات جعلتها تبكي، وذلك في أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل فخر الدلتا الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصة WATCH It.

تتحمس تارا لاقتراح عمرو بحضور ماتش خماسي حيث لم يسبق لها فِعل هذا من قبل، وتقنع فخر بإنه اقتراح جيد فيذهب ثلاثتهم معًا. منذ اللحظة التي تصل فيها تارا إلى مكان الماتش يلتف حولها غفير من الشباب البسيط المنبهر بجمالها وأناقتها في مشهد فكاهي، لكنها تعبر من بينهم بمساعدة فخر ويصلون إلى المدرجات للاستمتاع بالمباراة.

لكن سرعان ما ينقلب الاستمتاع إلى ضيقة، عندما يلاحظون أن هناك شاب يقوم بتصوير تارا، وعندما ينهونه عن ذلك لا يتراجع بل يمنح نفسه أسبابًا واهية مثل طريقة ملابسها، مما يتسبب في مشاجرة عنيفة بين فخر وعمرو وبقية الشباب، حتى ترفع تارا هاتفها وتهددهم أنها تصورهم "لايف" فيهربون خشية الفضيحة. ثم تنهار تارا من التوتر والضغط النفسي.

فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.