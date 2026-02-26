قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
«شديد البرودة وتكون الصقيع».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، الغد الجمعة، شديد البرودة فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء أغلب الأنحاء ليلا .

الظواهر الجوية المتوقعة

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وهناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على مناطق من وسط سيناء والسواحل الغربية وشمال الوجه البحرى ، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة .


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية إلى شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح شمالية غربية .

 


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 09
العاصمة الادارية 20 08
6 اكتوبر 20 08
بنهــــا 19 09
دمنهور 19 09
وادى النطرون 18 09
كفر الشيخ 18 08
بلطيم 18 08
المنصورة 19 09
الزقازيق 19 09
شبين الكوم 18 09
طنطا 17 08
دمياط 17 08
بورسعيد 17 12
الإسماعيلية 20 08
السويس 19 09
العريش 18 10
رفح 18 09
رأس سدر 18 10
نخل 16 06
كاترين 12 00
الطور 20 14
طابا 19 11
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 20 12
الاسكندرية 18 12
العلمين 17 11
مطروح 17 12
السلوم 16 10
سيوة 19 06
رأس غارب 21 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 26 17
حلايب 24 18
أبو رماد 24 16
مرسى حميرة 23 18
أبــــــرق 25 14
جبل علبة 24 15
رأس حدربة 22 18
الفيوم 19 09
بني سويف 19 08
المنيا 20 07
أسيوط 20 07
سوهاج 22 09
قنا 23 10
الأقصر 24 10
أسوان 25 11
الوادى الجديد 22 08
أبوسمبل 25 12

الأرصاد طقس شديد البرودة الصقيع المزروعات هيئة الأرصاد شبورة مائية أمطار

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

كريب محشي كنافة

هنفطر ايه النهاردة؟.. أرز مبهر بالدجاج وكباب فراخ وكريب بالكنافة والشيكولاتة

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تبرز جمالها بإطلالة كلاسيك.. شاهد

تنظيم النوم

إزاي تنظم نومك في رمضان.. استشاري يجيب

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد