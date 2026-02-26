قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
آية التيجي

في مفارقة طبية حيّرت العلماء لعقود، كشفت دراسات حديثة أجراها باحثون في جامعة بريستول  أن الأشخاص الذين ينجون من السرطان قد يكونون أقل عرضة للإصابة بـ الخرف في مراحل لاحقة من حياتهم بنسبة تصل إلى 25%.

بروتين «سيستاتين C».. كلمة السر

وتوصل باحثون إلى تفسير محتمل لهذا الرابط الغامض، قد يغير مستقبل علاج أمراض الذاكرة، وفقا لما نشر فس صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 

وكشف الباحثون، عن دور بروتين يُسمى Cystatin C، تفرزه الخلايا السرطانية كناتج ثانوي لنمو الأورام.

وأظهرت النتائج أن هذا البروتين قادر على عبور الحاجز الدموي الدماغي، وهو الحاجز الواقي الذي يمنع دخول المواد الضارة إلى المخ. وبمجرد وصوله إلى الدماغ.

وتابع الباحثون، أن «سيستاتين C» يحفز استجابة مناعية تساعد على تكسير اللويحات الأميلويدية، وهي التكتلات البروتينية المرتبطة بتطور مرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نتائج واعدة في التجارب الحيوانية

وأُجريت التجارب على فئران معدلة وراثيًا معرضة للإصابة بالخرف، وتم زرع عينات من أورام بشرية لديها. اللافت أن الفئران لم تُطوّر اللويحات الدماغية المرتبطة بالخرف.

كما أظهرت الفئران التي حُقنت ببروتين «سيستاتين C» تحسنًا ملحوظًا في الذاكرة والقدرات الإدراكية.

ورغم أن النتائج لا تزال في إطار الدراسات الحيوانية، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير علاجات مستقبلية.

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

آراء الخبراء

وصف البروفيسور Elio Riboli، أستاذ علم أوبئة السرطان والوقاية في Imperial College London، النتائج بأنها «مثيرة للاهتمام للغاية»، مشيرًا إلى أنها قد تفسر أحد الأسباب المحتملة لانخفاض خطر الخرف لدى الناجين من السرطان.

وأضاف أن هذا الاكتشاف قد يمهد الطريق لتطوير أدوية جديدة تعزز نشاط هذا البروتين للوقاية من الخرف.
بروتينات أخرى تحت المجهر
لا يقتصر البحث على «سيستاتين C» فقط، إذ يدرس علماء من University of Bristol دور بروتين آخر يُعرف باسم PIN1، إضافة إلى إنزيم PI3K، حيث تشير الأدلة إلى أن نشاطهما المرتفع في السرطان قد يساهم في حماية الدماغ من التدهور الإدراكي.

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

العلاقة العكسية بين السرطان والخرف

ونشرت دراسة تايوانية نُشرت عام 2017 في مجلة Neuropsychiatry، وشملت 25 ألف مريض ألزهايمر، أظهرت أن مرضى الخرف كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة تقارب 20%، فيما أشارت أبحاث أخرى إلى أن النسبة قد تصل إلى 60%.

ويرجح العلماء أن الآليات البيولوجية التي تعزز نمو الخلايا في السرطان قد تعمل بشكل معاكس في الخرف، حيث يحدث تدمير للخلايا العصبية بدلاً من تكاثرها.

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

هل يصبح السرطان مفتاح علاج الخرف؟

ورغم النتائج الواعدة، يحذر الخبراء من التسرع، مؤكدين أن الأمر قد لا يعتمد على بروتين واحد فقط، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية على البشر قبل اعتماد أي علاج جديد.

السرطان والخرف بروتين سيستاتين C علاج الخرف الجديد علاقة السرطان بألزهايمر اللويحات الأميلويدية الوقاية من الخرف أبحاث السرطان الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

ترشيحاتنا

كريب محشي كنافة

هنفطر ايه النهاردة؟.. أرز مبهر بالدجاج وكباب فراخ وكريب بالكنافة والشيكولاتة

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تبرز جمالها بإطلالة كلاسيك.. شاهد

تنظيم النوم

إزاي تنظم نومك في رمضان.. استشاري يجيب

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد