عامل بسيط يتبرع لغزة بمائة جنيه.. وحياة كريمة يرد له المعروف بـ20 ألف جنيه

التقى المذيع أيمن مصطفى مقدم برنامج حياة كريمة بأحد عمال سمكرة السيارات المتنقلين، الذي يجوب الشوارع حاملاً أدواته البسيطة بحثًا عن رزق يومه.

مساعدة أهل غزة

وروى الرجل أنه أنهى للتو عملًا حصل مقابله على 200 جنيه، وأن عليه دينًا بقيمة 300 جنيه، لكنه رغم ضيق حاله عبّر عن رغبته في مساعدة أهل غزة، قائلاً: "إخواتنا وأهلنا".

وعندما سأل المذيع إن كان سيشارك في التبرع، أبدى العامل استعداده للتبرع بمئة جنيه، رغم أن ما تبقى لديه من مال لا يتجاوز 30 أو 40 جنيهًا.

أولوية العطاء لأهل غزة

وأكد الرجل أن أولوية العطاء لأهل غزة، مع ثقته أن الله سيرزقه عملًا آخر يوفر له المال.

وفي مفاجأة مؤثرة، قدّم له المذيع مظروفًا ماليًا يحتوي على 20 ألف جنيه، ما دفع العامل إلى البكاء متأثرًا، وقال: "العطاء بتاع ربنا.. الحمد لله"، مشيرًا إلى أن المبلغ سيتيح له زيارة ابنه الذي يقضي عقوبة بالسجن منذ أربعة أسابيع، وهو لم يتمكن من زيارته بسبب ضيق الحال.

واختتم أيمن مصطفى اللقاء بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود مؤسسة حياة كريمة لدعم المحتاجين، مشددًا على أهمية شكر الله، وأن المؤسسة مجرد وسيلة لإيصال الدعم إلى مستحقيه.