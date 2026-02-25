قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عين صناعية لابنها .. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة في «أبواب الخير»
كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التموين و"حياة كريمة" توحدان الجهود لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة| تفاصيل

التموين و"حياة كريمة" توحدان الجهود لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة| تفاصيل
التموين و"حياة كريمة" توحدان الجهود لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة| تفاصيل
ياسمين القصاص

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا مع وفد من مؤسسة "حياة كريمة" برئاسة الدكتورة بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس الأمناء، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والعمل على تحويل المبادرات المجتمعية إلى نتائج عملية ملموسة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخدمة الفئات الأكثر احتياجا.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الرئيسية التي تستهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين جهود الوزارة ومؤسسة "حياة كريمة"، بما يضمن تطوير المبادرات القائمة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وتناول اللقاء أهمية تنظيم برامج مشتركة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية والمجتمعات الأكثر احتياجا، مع التركيز على تعظيم الأثر الإيجابي للبرامج التنموية وتحقيق استدامتها، كما تم بحث آليات التعاون من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإعداد وتجهيز الطرود والكراتين الغذائية وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تلبية احتياجات المستفيدين بكفاءة.

كما ناقش الجانبان مقترح طرح كوبونات مشتريات يتم توزيعها على المستحقين بعد دراسة آليات الاستهداف، بما يحقق أعلى درجات الدقة والشفافية في وصول الدعم إلى مستحقيه، ويعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن إتاحة السلع الأساسية، وعلى رأسها:  اللحوم والدواجن  بأسعار مناسبة عبر المنافذ تمثل تدخلا مباشرا لضبط الأسواق.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجيه هذه السلع إلى المناطق الأكثر احتياجا يحمل بعدا اجتماعيا وتنمويا، إذ يخفف الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، ويعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.

توفير اللحوم والدواجن والسلع الأساسية

وتطرق الاجتماع إلى دراسة إمكانية توفير اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ مؤسسة "حياة كريمة"، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

كما تم بحث التنسيق المشترك في مجال صكوك الأضاحي بهدف توسيع قاعدة المستفيدين منها وضمان توزيعها بشكل عادل ومنظم. 

وشمل النقاش أيضا أهمية تبادل قواعد البيانات بين الوزارة والمؤسسة، بما يدعم تطوير منظومة الدعم، ويرفع كفاءتها، ويضمن وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بدقة وسرعة.

تأكيد على تعزيز الشراكة المجتمعية

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات والمبادرات المجتمعية، والعمل على تحويل الرؤى والمقترحات إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، في إطار رؤية متكاملة تستهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطنين.

الحضور والاتفاقات المستقبلية

حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكل من أيمن إسماعيل، والدكتور علاء ناجي ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى أحمد كمال وسارة العزازي.

ومن جانب مؤسسة "حياة كريمة" شاركت الدكتورة مروى فخري، والدكتور محمود علام.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دور المسؤولية المجتمعية، ويحقق أثرا تنمويا إيجابيا ومستداما يخدم المواطنين، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

التموين وزير التموين حياة كريمة المواطنين الأعباء تخفيف الأعباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

ترشيحاتنا

مجدي الجلاد

مجدي الجلاد لـ"حبر سري": تطبيق "الرأي والرأي الآخر" ضرورة لإصلاح الإعلام ومواجهة القنوات المعادية

حالة الطقس في مصر

الطقس غدا.. أمطار متفرقة تضرب عددا من المحافظات والأجواء باردة

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

تعاون مصري - عماني جديد في تدوير مخلفات أشجار الموز وإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة

بالصور

سعر دايو لانوس 2 2008 المستعملة في السوق المصري

دايو لانوس 2
دايو لانوس 2
دايو لانوس 2

لعزومات رمضان.. دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن

دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن
دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن
دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد