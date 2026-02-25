ضبط 15 مخبزا بلديا لإنتاج خبز ناقص الوزن في البحيرة

تمكنت حملة تموينية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، خلال المرور على المخابز البلدية، من ضبط 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها وذلك لبيعها بالسوق السوداء للتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 10 مخابز بلدية لإنتاج الخبز ناقص الوزن يتراوح من 8 حتى 17 جراما عجزا في الرغيف الواحد.

كما تم ضبط 3 مخابز مخالفات أخرى، عدم وجود سجل زيارات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعلان سعر الرغيف، وضبط مخبز لإنتاجه الخبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز مغلق في مواعيد العمل دون إذن سابق من الجهات المختصة.

ومرت الحملة على 14 محل بقالة حرة غير معلنين عن أسعار بيع السلع المعروضة، وتم ضبط أحد البقالين التموينيين لغلق محله بدون إذن سابق أو وجود عذر قهري، كما تم المرور على شركات الجملة للتأكد من انتظام الصرف للتجار التموينيين وصرف المنحة الرمضانية.