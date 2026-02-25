حماية البحيرات.. 21 طنا حصاد حوض بمزرعة المنزلة.. والتوسع في أنظمة الاستزراع المكثف

واصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أعمال الحصاد بمزرعة المنزلة السمكية، تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، ضمن خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية و ورفع كفاءة التشغيل بالمزارع التابعة له، في خطوة تؤكد استمرار التطوير ورفع معدلات الإنتاج.

أسفرت أعمال الحصاد اليوم عن إنتاج 21 طنًا من الأسماك من حوض تبلغ مساحته 5 أفدنة، جرى تقسيمه إلى جزئين لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

-الجزء الأول، بمساحة 4.5 فدان، تم إنتاج 17 طنًا من الأسماك المتنوعة، في مؤشر واضح على تحسن معدلات النمو وكفاءة برامج التغذية والرعاية.

- أما الجزء الثاني، فقد خُصص لتطبيق نظام الاستزراع السمكي عالي الكثافة (IPRS) على مساحة نصف فدان، وحقق إنتاجًا بلغ 4 أطنان من أسماك البلطي، وهو أول إنتاج فعلي لهذه الوحدة داخل المزرعة، بما يمثل خطوة مهمة نحو التوسع في الأنظمة المكثفة.

ويُعد نظام (IPRS) من أحدث نظم الاستزراع السمكي عالي الكثافة، حيث يعتمد على إدارة دقيقة لجودة المياه، واستخدام تقنيات تهوية متطورة تسمح بزيادة الإنتاج في مساحات محدودة، مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة وجودة عالية. ومن المقرر العمل على تطوير هذه الوحدة مستقبلًا من خلال إدخال الطاقة الشمسية المتجددة لتوفير احتياجات التشغيل من الكهرباء، بما يعزز من كفاءة الأداء ويخفض تكاليف الإنتاج ويرفع العائد الاقتصادي.

وبدوره أكد السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات، أن النتائج المحققة تعكس نجاح خطة الجهاز في التوسع الرأسي وزيادة الإنتاج من وحدة المساحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا أكبر لتطبيق الأنظمة الحديثة بالمزارع التابعة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن المؤشرات الإنتاجية الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الفني والإداري، نتيجة المتابعة المستمرة وتطبيق برامج تشغيل دقيقة.

كما أشار المهندس سعود فياض "مدير مزرعة المنزلة السمكية"، إلى أن نتائج الحصاد جاءت ثمرة العمل الجماعي والانضباط الفني، مؤكدًا استمرار تطوير البنية التشغيلية للمزرعة خلال الفترة المقبلة.

وتقع مزرعة المنزلة السمكية بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتُعد من المزارع الإنتاجية البارزة التابعة للجهاز، حيث تسهم بدور مهم في دعم الإنتاج السمكي المحلي وتوفير فرص عمل، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

واختُتمت أعمال الحصاد بتوجيه الشكر للعاملين بالمزرعة، تقديرًا لجهودهم المتميزة، مع التأكيد على مواصلة العمل لتعزيز النتائج الإيجابية خلال الموسم الحالي.