قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتحرك لضم مهاجم جديد.. و«كامويش» يرحل بنهاية الموسم
«مشروع لعيب كبير».. دويدار يتغنى بلاعب الزمالك أحمد ربيع ويوجّه رسالة لـ «شيكو بانزا»
مصرع الطيار .. تحطم طائرة مقاتلة تركية من طراز إف-16 في باليكسير
بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية
ثقب رصاصة في طائرة تابعة للخطوط الأمريكية بعد رحلة من ميامي إلى كولومبيا
تعرف على آخر تطورات مصابي الأهلي بعد الاستبعاد من مباراة سموحة
لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
أفضل الأعمال الصالحة في رمضان .. انتهز الفرصة لتفوز بالشهر كله
خبير آثار يكشف عن وثائق صخرية بسيناء لحجاج مصريين في طريقهم إلى جبل الشريعة |شاهد
صدق أو لا تصدق .. «الغندور»: «شيكوبانزا» ساب الماتش عشان يدخل الحمام
وكيل حسام عبدالمجيد يكشف تطورات تجديد عقده مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حماية البحيرات.. 21 طنا حصاد حوض بمزرعة المنزلة.. والتوسع في أنظمة الاستزراع المكثف

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
حنان توفيق

واصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أعمال الحصاد بمزرعة المنزلة السمكية، تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، ضمن خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية و ورفع كفاءة التشغيل بالمزارع التابعة له، في خطوة تؤكد استمرار التطوير ورفع معدلات الإنتاج.

أسفرت أعمال الحصاد اليوم عن إنتاج 21 طنًا من الأسماك من حوض تبلغ مساحته 5 أفدنة، جرى تقسيمه إلى جزئين لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

-الجزء الأول، بمساحة 4.5 فدان، تم إنتاج 17 طنًا من الأسماك المتنوعة، في مؤشر واضح على تحسن معدلات النمو وكفاءة برامج التغذية والرعاية.

- أما الجزء الثاني، فقد خُصص لتطبيق نظام الاستزراع السمكي عالي الكثافة (IPRS) على مساحة نصف فدان، وحقق إنتاجًا بلغ 4 أطنان من أسماك البلطي، وهو أول إنتاج فعلي لهذه الوحدة داخل المزرعة، بما يمثل خطوة مهمة نحو التوسع في الأنظمة المكثفة.

ويُعد نظام (IPRS) من أحدث نظم الاستزراع السمكي عالي الكثافة، حيث يعتمد على إدارة دقيقة لجودة المياه، واستخدام تقنيات تهوية متطورة تسمح بزيادة الإنتاج في مساحات محدودة، مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة وجودة عالية. ومن المقرر العمل على تطوير هذه الوحدة مستقبلًا من خلال إدخال الطاقة الشمسية المتجددة لتوفير احتياجات التشغيل من الكهرباء، بما يعزز من كفاءة الأداء ويخفض تكاليف الإنتاج ويرفع العائد الاقتصادي.

وبدوره أكد السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات، أن النتائج المحققة تعكس نجاح خطة الجهاز في التوسع الرأسي وزيادة الإنتاج من وحدة المساحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا أكبر لتطبيق الأنظمة الحديثة بالمزارع التابعة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن المؤشرات الإنتاجية الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الفني والإداري، نتيجة المتابعة المستمرة وتطبيق برامج تشغيل دقيقة.

كما أشار المهندس سعود فياض "مدير مزرعة المنزلة السمكية"، إلى أن نتائج الحصاد جاءت ثمرة العمل الجماعي والانضباط الفني، مؤكدًا استمرار تطوير البنية التشغيلية للمزرعة خلال الفترة المقبلة.

وتقع مزرعة المنزلة السمكية بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتُعد من المزارع الإنتاجية البارزة التابعة للجهاز، حيث تسهم بدور مهم في دعم الإنتاج السمكي المحلي وتوفير فرص عمل، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واختُتمت أعمال الحصاد بتوجيه الشكر للعاملين بالمزرعة، تقديرًا لجهودهم المتميزة، مع التأكيد على مواصلة العمل لتعزيز النتائج الإيجابية خلال الموسم الحالي.

بمزرعة المنزلة الاستزراع المكثف أعمال الحصاد بمزرعة المنزلة السمكية الاستدامة دعم الأمن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

الإيحار القديم

بين موعد الحكومة ونص القانون.. مستأجرو الإيجار القديم يواجهون مهلة حاسمة

ترشيحاتنا

هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة يجتمع مع مدير المنتخبات العراقية

محمد صلاح

السعودية الأقرب.. نجم ليفربول السابق يصدم محمد صلاح حول مستقبله في أوروبا

مصر والعراق

منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يتعادل مع العراق 1-1 وديا

بالصور

لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد