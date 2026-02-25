قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هدى المفتي تواجه خسارة شعرها بسبب الكيماوي في مسلسل سوا سوا

هدي المفتي
هدي المفتي

قدّمت هدى المفتي لحظة صامتة كانت أبلغ من أي حوار، في مشهد من أقوى مشاهد مسلسل سوا سوا. لحظة تمسك فيها أحلام بخصلة شعرها المتساقط بعد جلسات العلاج الكيماوي، فتدرك أن المعركة بدأت تترك أثرها الواضح.
أحلام، التي تصارع سرطانًا في العمود الفقري، دخلت رحلة العلاج بمساندة إبراهيم، حبيبها الذي يجسده أحمد مالك، في محاولة شجاعة لمواجهة المرض. لكن مواجهة الألم شيء، ورؤية انعكاسه في المرآة شيء آخر. سقوط الشعر لم يكن مجرد عرض جانبي للعلاج، بل كان صدمة نفسية فجّرت هشاشة اللحظة.
المشهد اعتمد على نظرة طويلة حزينة بعيون باكية، ،صمت ثقيل يحمل بداخله حزن كبير، بهذا الأداء، تثبت هدى المفتي قدرتها على تجسيد المعاناة والألم بقدر كبير من النضج، الكيماوي هنا كان اختبارًا للهوية والصورة الذاتية. وأحلام، التي كانت تحلم بحياة بسيطة وهادئة، تجد نفسها فجأة أمام فقدان جزء من أنوثتها. المشهد لم يقدّم المرض بوصفه مأساة جسدية فحسب، بل كجرح نفسي عميق.
مسلسل سوا سوا يدور حول إبراهيم وأحلام، شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهم أن يكونا سوياً، لكن الظروف المحيطة بهم تعيق بين ذلك، المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا ويقدّم معالجة تميل إلى الواقعية، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
صداع الصيام
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
فول بالبشاميل
