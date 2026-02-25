هدى المفتي تواجه خسارة شعرها بسبب الكيماوي في مسلسل سوا سوا

قدّمت هدى المفتي لحظة صامتة كانت أبلغ من أي حوار، في مشهد من أقوى مشاهد مسلسل سوا سوا. لحظة تمسك فيها أحلام بخصلة شعرها المتساقط بعد جلسات العلاج الكيماوي، فتدرك أن المعركة بدأت تترك أثرها الواضح.

أحلام، التي تصارع سرطانًا في العمود الفقري، دخلت رحلة العلاج بمساندة إبراهيم، حبيبها الذي يجسده أحمد مالك، في محاولة شجاعة لمواجهة المرض. لكن مواجهة الألم شيء، ورؤية انعكاسه في المرآة شيء آخر. سقوط الشعر لم يكن مجرد عرض جانبي للعلاج، بل كان صدمة نفسية فجّرت هشاشة اللحظة.

المشهد اعتمد على نظرة طويلة حزينة بعيون باكية، ،صمت ثقيل يحمل بداخله حزن كبير، بهذا الأداء، تثبت هدى المفتي قدرتها على تجسيد المعاناة والألم بقدر كبير من النضج، الكيماوي هنا كان اختبارًا للهوية والصورة الذاتية. وأحلام، التي كانت تحلم بحياة بسيطة وهادئة، تجد نفسها فجأة أمام فقدان جزء من أنوثتها. المشهد لم يقدّم المرض بوصفه مأساة جسدية فحسب، بل كجرح نفسي عميق.

مسلسل سوا سوا يدور حول إبراهيم وأحلام، شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهم أن يكونا سوياً، لكن الظروف المحيطة بهم تعيق بين ذلك، المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا ويقدّم معالجة تميل إلى الواقعية، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.