مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

فجّر الناقد الرياضي أحمد جلال مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، بعد اعتراف حكم اللقاء محمد عباس للاعبين عقب المباراة بأنه تسرع في احتساب ركلة جزاء في الوقت القاتل، وعدم إتاحة الفرصة لاستكمال الهجمة حتى نهايتها.



وقال أحمد جلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة قناة صدى البلد:"المباريات قوية، لكن الأكثر إثارة كانت مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، التي شهدت أحداثًا لم أرَ مثلها طوال 30 عامًا".

وأضاف: "لدينا أزمة كبيرة جدًا في التحكيم المصري، إذ لم يرتقِ التحكيم إلى مستوى الإثارة والسخونة التي تشهدها المباريات".

وتابع: "تحدثنا مع أكثر من مسؤول، لكن لا حياة لمن تنادي، واليوم حدثت مفاجأة مدوية خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، والسؤال يدور حول ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لسيراميكا في الوقت القاتل".

وأشار: "فخري لاكاي سدد كرة في الوقت القاتل، والحكم احتسب ركلة جزاء رغم أن الكرة سكنت الشباك، لكنه لم يتح الفرصة لاستكمال اللعبة، واحتسب الركلة بتسرع".

وأكد: "الحكم محمد عباس اعترف أمام الجميع في ممر غرفة الملابس بأنه تسرع في احتساب ركلة الجزاء قبل انتهاء الهجمة".

وأوضح: "إذا تحلّى محمد عباس بالشجاعة الكافية ودوّن في تقريره أنه تسرع في احتساب ركلة الجزاء، فإن المباراة — وفقًا للمادة 21 من لائحة المسابقات — يجب أن تُعاد بالكامل".

واختتم قائلًا: "لكن يبقى السؤال.. هل يملك محمد عباس الشجاعة لتدوين هذا الخطأ في تقرير المباراة؟".