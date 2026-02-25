قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
رياضة

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

محمد سمير

فجّر الناقد الرياضي أحمد جلال مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، بعد اعتراف حكم اللقاء محمد عباس للاعبين عقب المباراة بأنه تسرع في احتساب ركلة جزاء في الوقت القاتل، وعدم إتاحة الفرصة لاستكمال الهجمة حتى نهايتها.


وقال أحمد جلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة قناة صدى البلد:"المباريات قوية، لكن الأكثر إثارة كانت مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، التي شهدت أحداثًا لم أرَ مثلها طوال 30 عامًا".
وأضاف: "لدينا أزمة كبيرة جدًا في التحكيم المصري، إذ لم يرتقِ التحكيم إلى مستوى الإثارة والسخونة التي تشهدها المباريات".
وتابع: "تحدثنا مع أكثر من مسؤول، لكن لا حياة لمن تنادي، واليوم حدثت مفاجأة مدوية خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، والسؤال يدور حول ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لسيراميكا في الوقت القاتل".
وأشار: "فخري لاكاي سدد كرة في الوقت القاتل، والحكم احتسب ركلة جزاء رغم أن الكرة سكنت الشباك، لكنه لم يتح الفرصة لاستكمال اللعبة، واحتسب الركلة بتسرع".
وأكد: "الحكم محمد عباس اعترف أمام الجميع في ممر غرفة الملابس بأنه تسرع في احتساب ركلة الجزاء قبل انتهاء الهجمة".
وأوضح: "إذا تحلّى محمد عباس بالشجاعة الكافية ودوّن في تقريره أنه تسرع في احتساب ركلة الجزاء، فإن المباراة — وفقًا للمادة 21 من لائحة المسابقات — يجب أن تُعاد بالكامل".
واختتم قائلًا: "لكن يبقى السؤال.. هل يملك محمد عباس الشجاعة لتدوين هذا الخطأ في تقرير المباراة؟".

سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا حكم اللقاء محمد عباس ركلة جزاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

سامسونج

سامسونج تستعد للكشف عن Galaxy S26 في حدث Unpacked 2026

وان بلس 16

تسريب جديد .. وان بلس 16 قادم بحواف شاشة أقل من 1 ملم وبطارية هائلة

أخبار السيارات

أخبار السيارات| مرسيدس تودع سيارتها الكهربائية.. ومازدا تكشف عن MX-5

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

