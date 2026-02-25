قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات

الدعم السريع
الدعم السريع
ناصر السيد

أضافت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية بالسودان، يوم الثلاثاء، أربعة من كبار قادة قوات الدعم السريع إلى قائمة العقوبات، بناءً على اقتراح من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وسعى الاقتراح، الذي قدم في ١٧ فبراير، إلى إدراج القادة الأربعة ضمن نظام العقوبات المنصوص عليه في القرار ١٥٩١. 

عقوبات ضد الدعم السريع

وتشمل هذه الإجراءات حظر السفر وتجميد الأصول بهدف الحد من العنف المستمر في السودان.

ومن بين المدرجين على القائمة عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق قائدها محمد حمدان "حميتي" دقلو.

وتستهدف العقوبات أيضاً جدو حمدان أحمد، قائد قوات الدعم السريع في شمال دارفور، والفاتح عبد الله إدريس، المعروف باسم أبو لولو. 

كما أُدرج على القائمة تيجاني إبراهيم موسى محمد، القائد الميداني المعروف باسم الزير سالم.

سبق للاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة أن فرضت عقوبات فردية على كل من جيدو حمدان، والفتح عبد الله، وتيجاني إبراهيم، وذلك لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر، شمال دارفور.

وتمثل هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا للضغط الدولي على قيادة قوات الدعم السريع، مع اقتراب الحرب في السودان من الذكرى السنوية الثالثة وقد تسبب النزاع في نزوح الملايين، ودفع أجزاءً من البلاد إلى حافة المجاعة.

ويشمل نظام العقوبات الصادر عن مجلس الأمن عام 2005، والمعروف باسم "نظام العقوبات رقم 1591"، حظرًا على توريد الأسلحة إلى كيانات في دارفور وتشرف لجنة تضم جميع أعضاء المجلس على تنفيذ هذه الإجراءات.

وتشمل ولاية اللجنة إلزام جميع الدول بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة كما تشرف اللجنة على تنفيذ حظر السفر.

وتأتي الإضافات التي أُعلنت يوم الثلاثاء في أعقاب إدراج شخصيات بارزة أخرى من قوات الدعم السريع على القائمة. في 8 نوفمبر 2024، فرضت اللجنة عقوبات على عثمان محمد حامد، رئيس عمليات قوات الدعم السريع، وعبد الرحمن جمعة بركالا، قائد القوات في غرب دارفور.

مجلس الأمن الدولي قادة الدعم السريع قائمة العقوبات الدولية حظر السفر تجميد الأصول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

ترشيحاتنا

ايتن عامر

بفستان الفرح.. آيتن عامر تشارك كواليس "كلهم بيحبوا مودي"

هدي المفتي

هدى المفتي تواجه خسارة شعرها بسبب الكيماوي في مسلسل سوا سوا

مسلسل " اتنين غيرنا "

فركش مسلسل " اتنين غيرنا" لدينا الشربيني و أسر ياسين

بالصور

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد